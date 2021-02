Depay Juve, c’è l’offerta al giocatore: il piano bianconero per l’olandese

Memphis Depay resta nel mirino della Juve. I bianconeri hanno formulato l’offerta per il giocatore olandese in scadenza

La Juve aspetta e non smette di provarci per Depay. L’attaccante olandese, che la scorsa estate sembrava ad un passo dal Barcellona, ha poi deciso di aspettare la naturale scadenza del contratto – fissata dl 30 giugno 2021 – per decidere il suo futuro.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

Non molla la Juve, che come spiega il Corriere di Torino avrebbe già formulato un’offerta concreta all’olandese. Un quadriennale da 5 milioni a stagione e un ruolo da protagonista al fianco di Cristiano Ronaldo.