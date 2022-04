Depay occasione per la Juve: il Barcellona può scaricarlo. L’attaccante olandese ai margini

L’occasione di mercato per l’attacco della Juve può arrivare dal Barcellona.

I blaugrana, per Sport, sarebbero disposti a sacrificare Depay. Negli ultimi tempi l’ex Lione è stato superato nelle gerarchie da altri giocatori e quindi potrebbe essere messo in vendita in estate e confermando, invece, Dembélé e Ansu Fati. Sull’attaccante olandese hanno puntato gli occhi anche tre club di Premier League: Arsenal, Everton e Newcastle.