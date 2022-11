Derby d’Italia, Caressa: «Juve improponibile, meglio l’Inter»

Le parole di Caressa sul derby d’Italia di questa sera: ««Se i bianconeri perdono cambia poco, è in una crisi tale per cui più del fondo non può arrivare»

Intervenuto su Radio Deejay, Fabio Caressa ha parlato del Derby d’Italia di questa sera. Di seguito le sue parole su Juventus e Inter.

«Se i bianconeri perdono cambia poco, è in una crisi tale per cui più del fondo non può arrivare. Al momento è improponibile, gioca molto meglio l’Inter: però non si sa mai. Non mi fido della Juve, ogni passo avanti ne fa tre indietro: è interessante il fatto di aver trovato qualche giovane, al contrario di quello che pensava Allegri, che voleva la squadra pronta».