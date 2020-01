Deschamps avverte: «Troppe partite, con questo ritmo il calcio esplode»

Didier Deschamps lancia un avvertimento sul calcio moderno: ecco le parole del ct della Francia campione del mondo

Didier Deschamps avverte: in un’intervista a Kicker il commissario tecnico della Francia lancia un ammonimento sul calcio dei nostri giorni.

DESCHAMPS – «Il calendario è troppo pieno, si giocano troppe partite ma non ho la speranza che ciò possa cambiare. Se si va avanti con questo ritmo, il calcio finirà per esplodere. Le preparazioni estive sono sempre più corte e alcuni calciatori tornano in campo prima di quando dovrebbero anche dopo lunghi stop. Ovviamente questo colpisce anche noi ct che ne paghiamo le conseguenze. Anche il tempo per preparare le grandi competizioni è sempre meno».