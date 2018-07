Deschamps: «Felice come nel 1998. Il mio è un gruppo fantastico»

Le parole di Didier Deschamps al termine di Francia-Croazia, finale della Coppa del Mondo vinta 4-2 dai galletti

Didier Deschamps, allenatore Campione del Mondo con la Francia, ha parlato così ai microfoni al termine della Finale Mondiale vinta 4-2 contro la Croazia: «Le emozioni che ho provato quest’oggi sono forti come quelle del 1998. Solo nei prossimi giorni ci renderemo conto di quello che siamo riusciti a fare. Questi 23 calciatori saranno ricordati per sempre, ho avuto un gruppo fantastico, unito fuori e dentro al campo. Alcuni di loro erano al primo Mondiale, ma avevamo tanta qualità. Non abbiamo mollato nulla e anche quest’oggi abbiamo giocato una grande partita. Siamo Campioni del Mondo e lo saremo per i prossimi 4 anni: questo è un qualcosa che verrà ricordato».