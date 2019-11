Deschamps messaggio a Lampard: «Hai visto Giroud?» – VIDEO

Il ct della Francia, Didier Deschamps, ha mandato un chiaro messaggio al tecnico del Chelsea Lampard per lo scarso utilizzo di Giroud

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha parlato al termine della partita vinta contro la Moldavia per 2-1, gara decisa da un calcio di rigore realizzato da Olivier Giroud. Questo il messaggio rivolto a Lampard.

«Olivier è sempre un giocatore importante e decisivo per al squadra, al di là di quello che fa o no. Nonostante con il Chelsea non giochi molto quando è qui con noi è sempre un giocatore importante e lo è da anni. A volte è andato incontro a periodi in cui ha segnato meno. Ma anche in quei periodi è stato importante per creare varchi e far segnare i compagni di squadra»