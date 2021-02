Deulofeu: «È bellissimo tornare al gol in Serie A. Llorente? Ci aiuta molto»

Gerard Deulofeu ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Udinese contro l’Hellas Verona. Le sue parole

«È bellissimo tornare al gol in Serie A, mi mancava solo il gol dopo tante partite con l’Udinese e sono molto contento che questo abbia aiutato la squadra a vincere. Il primo gol? Non so se lo daranno a me ma in ogni caso conta aver preso i tre punti. Abbiamo giocato un buon primo tempo creando molte occasioni ma voglio fare i complimenti anche al portiere avversario perché ha fatto una grande partita, alla fine però ce l’abbiamo fatta a fare questi due gol che ci hanno portato una vittoria importantissima. Llorente? Lo conoscevo già e abbiamo fatto subito amicizia, è un bravo ragazzo e dentro al campo ci aiuta moltissimo, è perfetto per le palle alte e anche lui ha contribuito alla vittoria. Siamo una bella squadra in cui tutti sono amici»