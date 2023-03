Di Canio: «Il Napoli non deve temere nessuno in Champions»

Le parole di Paolo Di Canio, opinionista ed ex attaccante della Lazio, sulla stagione del Napoli di Spalletti

Paolo Di Canio ha parlato a Il Mattino in vista di Napoli-Eintracht Francoforte.

PAROLE – «Nei momenti topici l’esperienza fa la differenza. Già mi sono proiettato avanti e sono curioso: voglio vederlo contro una squadra di blasone nel momento di difficoltà. Come reagiscono i giocatori e che scelte fanno. Se mantengono questa freschezza, non hanno paura di incontrare nessuno e possono giocarsi le loro carte. Tutto può accadere. Per quello che hanno dimostrato in tre quarti di stagione non devono temere niente e nessuno. Perché anche quelli che subentrano fanno la differenza».