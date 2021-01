Di Francesco: «Io a rischio? Che domanda del c…» – VIDEO

Eusebio Di Francesco difende il suo operato da allenatore del Cagliari e risponde in maniera seccata a chi gli chiede di un suo possibile esonero

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco sa benissimo di essere a rischio esonero ma interrogato sulla vicenda in conferenza stampa offre una risposta seccata. Le sue parole

«Di Francesco fa questo lavoro da una vita e sa benissimo che è il primo ad essere giudicato. Questa domanda non mi piace per come è stata posta, perchè non si valuta a 36o gradi il lavoro che una sta facendo e le difficoltà che ci sono, come il fatto che io mi ritrovi al mattina con tre giocatori positivi E’ una domanda che non mi garba, del c…».