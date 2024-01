Di Francesco: «Venderemo cara la pelle contro la Juve»

Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Mediaset nel pre-partita di Juve Frosinone. Le dichiarazioni dell’allenatore gialloblu

DI FRANCESCO – «In quest’annata non è mai successo che una squadra ci abbia dominato in lungo e in largo. Non mi piace essere una vittima sacrificale. Venderemo cara la pelle contro una squadra abituata a queste partite».

