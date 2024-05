Di Francesco AVVERTE il Frosinone: «La distrazione è stata FATALE. Serve concentrazione»

Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Monza

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa in vista di Monza Frosinone.

«Infortuni? Oggi Romagnoli si è allenato con la squadra per la prima volta, dovrebbe essere della partita. Ci auguriamo di poter portare almeno in panchina Mazzitelli, serve averlo con noi al di là dell’utilizzo. Bonifazi oggi si è fermato, qualche acciacco per Brescianini. Il dettaglio fa la differenza, con l’Inter dopo una traversa occasioni fallite abbiamo perso 5-0, questa è la serie A. Credo che al di là dei difetti in alcuni momenti della stagione siamo stati distratti nel corso delle gare. Abbiamo lavorato per rialzate l’attenzione all’interno del gruppo. Quello che abbiamo fatto in settimana dobbiamo riportarlo in partita e solo cosi ci potremmo togliere soddisfazione».