Di Francesco: «Offerte da Premier e nazionali»

L’allenatore Di Francesco parla del suo futuro dopo la risoluzione consensuale con la Sampdoria: «Ho ricevuto offerte»

Eusebio Di Francesco ha rotto il silenzio dopo l’addio alla Sampdoria: «Devo essere aperto a qualsiasi tipo di esperienza. Sia ai tempi del Sassuolo che anche di recente ho avuto offerte, dalla Premier ma anche dalla Turchia e da qualche nazionale».

«Ho sempre fatto altre scelte. Studio l’inglese per una questione di comunicazione interpersonale, vorrei essere in grado di parlare direttamente con i calciatori stranieri. In Italia o all’estero che sia», ha concluso il tecnico ai microfoni della Gazzetta di Modena.