Di Francesco: «Dopo Monza abbiamo più consapevolezza, serve ambizione e coraggio»

Le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, in conferenza stampa in vista della sfida dei lagunari contro l’Empoli

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Venezia contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

INFORTUNATI E CONSAPEVOLEZZA DOPO LA VITTORIA COL MONZA – «Yeboah ha avuto un fastidio a fine gara, speriamo di recuperarlo. Abbiamo ancora due allenamenti, ma la squadra ha lavorato bene. Dopo Monza possiamo approcciare meglio la prossima, anche se tutte saranno decisive. Servono ambizione e coraggio.»

GIOCARE A PASQUA E L’EMPOLI COME AVVERSARIO – «Prima di tutto pensiamo a noi. L’Empoli ha i nostri punti ed è in semifinale di Coppa Italia. D’Aversa ha fatto un ottimo lavoro, a Napoli il risultato è stato pesante ma ingannevole. Hanno qualità, Esposito è cresciuto tanto, li conosco bene: sono pronti a questo tipo di sfide.»

ASPETTI DECISIVI DELLA PARTITA – «Compattezza, aggressività, restare sempre dentro la partita. Ci saranno momenti favorevoli e altri meno, dobbiamo reagire sempre con grinta. Tutti devono dare il massimo, ci sarà una strategia chiara.»

COME MOTIVI LA SQUADRA – «La comunicazione è fondamentale. Serve vedere i plus più che i minus. Dobbiamo credere nella strada che stiamo percorrendo. Anche con le assenze, possiamo dare continuità. L’identità di squadra non deve cambiare.»

INCROCIO PERSONALE CON L’EMPOLI E D’AVERSA – «Sì, ci sono legami forti. Sono cresciuto lì, una parte del mio cuore è rimasta ad Empoli. Ma oggi siamo professionisti e dobbiamo pensare al nostro lavoro. D’Aversa? Ci conosciamo, giochiamo spesso a padel: lui è più bravo!»

SORPRESE IN ATTACCO – «Non voglio dare vantaggi. Ci sono valutazioni da fare, anche a gara in corso. Ladisa sta crescendo, è interessante. Non ho paura di fare scelte forti.»

RECUPERI: SAGRADO, SCHINGTIENNE, MARIC, DUNCAN – «Sagrado non c’è. Schingtienne si è allenato parzialmente. Maric sta meglio, deve solo ritrovare confidenza nei contrasti. Duncan ha fatto tutta la settimana senza problemi, sarà un’arma in più.»

LAVORO SULLA PRESSIONE IN ALLENAMENTO – «Le pressioni vanno simulate anche in allenamento. Nelle ultime gare siamo rimasti dentro il match per 100 minuti, compatti ma anche propositivi. Dobbiamo ripartire da ciò che facciamo bene e migliorare il resto.»