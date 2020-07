Di Gennaro: «Sulla panchina viola vedrei bene Spalletti»

Di Gennaro ha parlato del futuro della panchina della Fiorentina per il dopo Iachini facendo il nome di Luciano Spalletti

BENE SPALLETTI- «Stiamo mandando via Iachini e Longo (sorride, ndr). Sul Toro leggo di Giampaolo e potrebbe essere il nome giusto sia per una ripresa sua che della squadra. Sulla Fiorentina, se Commisso vuole avere un livello da Europa, deve andare su profili di esperienza anche internazionale: si parla di Spalletti, e mi pare abbia la caratura e la capacità di arrivare a certi risultati: lui, se vuoi alzare l’asticella, sarebbe il più accreditato. Oltre agli allenatori, per entrambe servirà una campagna acquisti importante».