Juventus News

Di Gregorio Juve, il portiere non è più intoccabile: i bianconeri valutano le alternative per la porta

Published

3 ore ago

on

By

Di-Gregorio

Di Gregorio Juve, la dirigenza apre il dossier portiere e valuta diverse alternative per il futuro della porta bianconera

Il momento che sta vivendo la Juventus è estremamente delicato e apre scenari inattesi in vista della prossima stagione. Il crollo in campionato contro il Como e la pesante sconfitta in Champions League contro il Galatasaray hanno incrinato molte delle certezze costruite da Spalletti. La squadra, ora costretta a una rimonta europea quasi disperata per evitare un’eliminazione bruciante, deve affrontare con urgenza il problema più evidente: la fragilità difensiva.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche la posizione di Di Gregorio non sarebbe più così salda. Le sue ultime prestazioni hanno spinto Comolli e Ottolini a interrogarsi seriamente sul ruolo, diventato un punto critico a causa dei troppi gol incassati.

La dirigenza sta quindi valutando diverse soluzioni per non farsi trovare impreparata all’apertura del mercato. Il nome in cima alla lista è quello di Carnesecchi, profilo molto apprezzato per affidabilità e prospettiva. Ma le alternative non mancano: Vicario, che potrebbe lasciare a breve il Tottenham, rappresenta un’opzione concreta.

Un’altra pista porta a De Gea, destinato a salutare la Fiorentina e considerato un’occasione di alto livello. Infine, è stato approfondito anche il dossier Caprile, utile per ampliare ulteriormente il ventaglio di scelte a disposizione del progetto tecnico di Spalletti.

L’obiettivo è chiaro: rinforzare in modo definitivo il reparto arretrato e restituire serenità a un ambiente che, oggi, appare in evidente difficoltà.

