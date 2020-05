Di Livio: «Italia-Corea del Sud 2002 fu uno scandalo, lo sanno tutti»

Angelo Di Livio non ha ancora digerito l’arbitraggio e l’eliminazione dai Mondiali del 2002: ecco le sue parole

«Quello fu uno scandalo, lo sanno tutti, per come si sono comportati gli organizzatori, l’arbitro Moreno… è stata una farsa e ci abbiamo rimesso noi putroppo. Nessuno ha alzato la voce in quel periodo, anche se c’era il sentore che qualcosa non andava. Noi eravamo forti, diciamo che l’unico aspetto piacevole è che siamo riusciti a segnare un percorso che poi sono stati bravi a portare a termine nel 2006 con quella grandissima vittoria».