Di Maria ha confermato su Instagram di voler rimanere al Paris Saint Germain chiudendo così le porte al possibile passaggio al Napoli

Nonostante i numero rumors di mercato sembra proprio che Angel Di Maria non sarà al servizio di Carlo Ancelotti nella prossima stagione. Il calciatore argentino in questi giorni è stato accostato al Napoli ma tramite il proprio profilo Instagram ha voluto smentire seccamente il possibile addio al Paris Saint Germain. L’ex Manchester United ha ri-condiviso un articolo in cui si parlava del suo trasferimento dal club francese e lo ha così commentato: «Smettetela di mentire».

D’altronde il possibile arrivo in Campania di Di Maria era già stato smentito dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha confermato di voler puntare su giocatori più giovani e che le trattative per l’argentino e il compagno di squadra Edison Cavani sono solo bufale dei giornalisti. Di Maria non è nemmeno l’unico giocatore ad attaccare i media sui social. Karim Benzema ha infatti dato del “bugiardo” al giornalista Gianluca di Marzio per aver diffuso la notizia di un suo imminente passaggio al Milan.