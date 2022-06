Di Maria Juve, dall’Argentina: «E’ la scelta migliore»

Di Maria Juve: la convinzione in Argentina: «È la scelta migliore in vista del Mondiale»

Di Maria alla Juve è sempre più un affare vicino alla fumata bianca dopo lunghe ed estenuanti settimane di attesa. E il trasferimento del Fideo in bianconero sembra aver ricevuto l’apprezzamento anche in Argentina.

Per Tyc Sport il passaggio di Di Maria alla Juve è infatti considerata la scelta migliore per lui. Il motivo? Nella squadra di Allegri l’argentino può prepararsi al meglio per il Mondiale in Qatar.