Di Maria Juve, stallo sulla trattativa: le ultime

Di Maria Juve, ancora distanza tra le due parti. Ecco cosa sta bloccando al momento la chiusura dell’affare

Di Maria ha salutato il Psg ed è pronto ad affrontare una nuova avventura per la prossima stagione. A fare il punto sul Fideo ci ha pensato La Gazzetta dello Sport.

Nonostante l’ottimismo sulla riuscita dell’affare c’è stallo tra le parti, dovuto dalla distanza tra domanda e offerta. La Juve offre un contratto da 7.5 più bonus per un anno con opzione per sfruttare il Decreto Crescita, mentre l’argentino ne chiede 9 e soltanto per una stagione.