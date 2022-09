Di Maria Juve, lo scenario: divorzio già deciso per fine stagione?

Di Maria Juve, lo scenario per il futuro dell’esterno argentino: già deciso il divorzio a fine stagione?

Uno degli argomenti più spinosi in casa Juventus è quello relativo al possibile rinnovo a fine stagione di Angel Di Maria.

Come analizza l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’argentino ad oggi non sembra avere questa volontà. Il Fideo si è impegnato per un anno e la sensazione è che non voglia andare oltre.