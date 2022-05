Di Maria sempre più vicino alla Juve: e lui sorride al pensiero... - VIDEO

Di Maria sempre più vicino alla Juve: e lui sorride al pensiero quando gli viene chiesto della Vecchia Signora

Angel Di Maria potrebbe essere il primo colpo della Juve in vista del prossimo anno. L’argentino ha lasciato il PSG e, nonostante la calma predicata, continua a lasciare quelli che sembrano veri e proprio indizi. L’ultimo nella serata di ieri. Alla domanda su un suo passaggio in bianconero, su cui il Fideo non si è voluto sbilanciare, in molti hanno notato il sorriso apparso sulle sue labbra. Tifosi scatenati sui social, fumata bianca vicina?

Come riferito da Tuttosport è sempre più vicina la chiusura dell’affare che porterà Angel Di Maria alla Juve. L’argentino ieri ha salutato ufficialmente il PSG tra le lacrime, alzando però al cielo l’ennesima Ligue 1 vinta in carriera e ora è pronto a sbarcare a Torino.

Intesa che dovrebbe essere raggiunta sulla base di un contratto annuale con opzione per un secondo anno. Ingaggio simile a quello attualmente percepito, con 7 milioni netti più numerosi bonus pronti ad entrare nelle tasche del Fideo.