Di Maria Juve, pressing bianconero: c’è la prima offerta

Di Maria Juve: formulata la prima offerta all’argentino! I dettagli della proposta dei bianconeri all’esterno del PSG

Secondo quanto riferito da Goal France, Angel Di Maria è un obiettivo concreto per la Juve in vista della prossima stagione, con El Fideo che lascerà il Psg a parametro zero in estate.

Nei giorni scorsi, infatti, l’entourage dell’argentino e il club bianconero hanno avviato le prime discussioni. Formulata una prima offerta al calciatore della durata di un anno contrattuale, con le trattative che proseguono per inserire l’opzione di un altro anno.