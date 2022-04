Di Maria Juve, il Psg non esercita l’opzione per il rinnovo. Cosa succede

Di Maria Juve, il Psg non esercita l’opzione per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Cosa succede

L’interesse della Juve per Di Maria è forte e c’è un indizio importante che potrebbe spingere il Fideo verso Torino.

Come riferito da Goal, infatti, il Psg non ha esercitato l’opzione per il rinnovo automatico del contratto in scadenza a giugno. L’addio di Di Maria, a questo punto, sembra sempre più probabile. E la Juve osserva l’evolversi della situazione prima di sferrare l’assalto…