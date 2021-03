Di Maria rapinato a Parigi, un furto da oltre 500 mila euro per il talento argentino del Psg. Il suo entourage spiega come sia andata

L’entourage di Di Maria ha spiegato nel programma Top of the foot come sia andato il fatto:

«La moglie dell’argentino era estremamente scioccata. Non ha incontrati i ladri, ma li ha persi per pochi secondi. Il furto è avvenuto al primo piano, lei e i suoi figli erano al piano terra, non si sono incontrati, ma stiamo parlando di una perdita di oltre 500.000 euro»