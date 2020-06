Lazio, Diaconale: «Possiamo battere anche noi la Juventus»

Il portavoce della Lazio Arturo Diaconale ha commentato la vittoria del Napoli in Coppa Italia che ha battuto la Juventus

Arturo Diaconale è tornato a parlare ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le sue parole in merito alla corsa scudetto della Lazio sulla Juventus.

«La vittoria del Napoli ci ha fatto piacere. Il club di De Laurentiis è un modello da seguire ed è un modello vicino al mondo Lazio. Speriamo di fare anche noi uno sgambetto alla Juve in campionato. Possiamo battere anche noi la Juve, visto che l’abbiamo già fatto. La situazione in casa Roma? Vogliamo dimostrare che il nostro modello è migliore rispetto a quello dei nostri cugini. Un presidente molto presente per noi può fare la differenza».