Diaconale: «Lazio, occhio alla sindrome da Scudetto negato»

Il giornalista Arturo Diaconale ha commentato la situazione in Serie A relativa al Coronavirus e le possibilità di vittoria dello Scudetto da parte della Lazio.

«Da fronteggiare non c’è solo la paura da Coronavirus. Almeno per quanto riguarda i tifosi della Lazio c’è una seconda preoccupazione che serpeggia sempre più insistente e che, tanto per rimanere nel clima da emergenza sanitaria in atto, potrebbe venire definita come il frutto della sindrome da Scudetto negato del 1915».