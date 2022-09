Diego Costa acquisto last minute del Wolverhampton

Il Wolverhampton torna sul mercato per l’acquisto dello svincolato Diego Costa per rimpiazzare l’infortunato Kalajdzic

Diego Costa sta per diventare un nuovo giocatore del Wolverhampton. La squadra inglese è dovuta infatti tornare sul mercato dopo l’infortunio di Kalajdzc.

Il calciatore brasiliano, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, arriva a parametro zero dopo non aver rinnovato con l’Atletico Mineiro. Martedì sarà in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche.