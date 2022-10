Boban: «Milan Dinamo? Partita del cuore. Per lo Scudetto attenzione all’Inter»

Zvonimir Boban, ex giocatore del Milan, ha parlato a Radio Anch’io Sport di Radio Rai della sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria

Zvonimir Boban, ex giocatore del Milan, ha parlato a Radio Anch’io Sport di Radio Rai della sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Le sue dichiarazioni:

«Il nuovo incarico è sempre calcio. La vivo con grande passione e con i valori che credo di non aver mai tradito e che non tradirò mai. Il bene per il calcio si può fare anche da questi palazzi di vetro».

CALCIO ITALIANO – «Sappiamo che in questi anni in Italia si è lavorato male nei settori giovanili, oltre al fatto delle infrastrutture. Dopo Pirlo non ci è più stato talento nell’Italia. Per cambiare il calcio italiano servono 10-15 anni e bisogna lavorare tanto e bene. Soprattutto gli stadi che è un punto imprescindibile».

MILAN – «La squadra può vincere a Zagabria, la qualità è dalla parte dei rossoneri anche se la Dinamo venderà cara la pelle e non sarà semplice. Non lo sarà nemmeno per me perché sono due società in cui sono cresciuto e che amo. Il Milan abbia già impostato tante cose per ridurre il gap con le altre squadre d’Europa. Molto dipenderà dalle questioni societarie e quanta voglia c’è di investire per tornare grandi».

TECNOLOGIA – «Finché può aiutare va benissimo e quella messa a disposizione aiuta tantissimo. Ormai si discute dei pochi grandi errori rimasti. Rigori e rigorini? Diciamo che il fallo di mano è la roba più complicata del mondo e difficile da risolvere. Dobbiamo accettarla come imperfezione del calcio».

SCUDETTO – «Il Napoli sembra essere maturo e si vede che è una squadra più convinta dei propri mezzi e gioca un calcio straordinario. Sono equilibrati e in difesa si chiudono bene. Il Milan ha un grandissimo carattere, non ha giocato bene sin qui ma contro il Napoli aveva giocato meglio seppur perdendo. Vedremo cosa ci dirà fino alla fine, io dico che anche l’Inter può tornare a vincere dovesse recuperare il Lukaku di due anni fa».

LAZIO – «Più Sarri sta nella squadra e più la squadra gioca meglio. Mi fa molto piacere, ma credo che alla lunga non ce la faranno a lottare per lo Scudetto ma sicuramente daranno fastidio».

MONDIALE – «Iran nel gruppo con gli USA? Questa è una domanda da fare alla FIFA. Non conosco bene la situazione e ci sarebbe da farlo in maniera politica. Non conoscendo non voglio entrare nel merito. Belgio e Croazia sono le favorite del proprio girone e andranno avanti. Mi aspetto un Mondiale bellissimo come sempre e potrebbero esserci delle sorprese».

DIAZ – «Sta maturando ed è un giocatore molto interessante e individualista. Lui vede le cose più da seconda punta che da dieci. E’ migliorato tanto. De Ketelaere? Ha bisogno di tempo e credo che da centrocampista rispetto a giocare più avanti può dare molto di più».