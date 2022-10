Dinamo Zagabria, Orsic: «Con il Milan una grande partita. Abbiamo le foto di ogni giocatore rossonero»

Il talento della Dinamo Zagabria Orsic ha presentato la partita contro il Milan di domani, in cui i rossoneri si giocano un pezzo di qualificazione agli ottavi di Champions

Miroslav Orsic ha presentato in questo modo la partita contro il Milan di Pioli:

LA GARA – «La partita di Milano è stata difficile per noi, ma abbiamo giocato bene. Abbiamo subito gol sfortunati e poi è stato difficile rientrare. Comunque li abbiamo studiati in campo. Adesso ognuno di noi ha ‘una loro foto’. Dobbiamo essere coraggiosi, loro hanno una squadra e delle persone fantastiche. Ma dobbiamo essere più coraggiosi e determinati. Ogni partita è diversa, neanche loro avranno fretta. Dovremo prepararci per diverse fasi del gioco. Ci aspetta una grande partita, contro un grande club. Non c’è molto di cui parlare, abbiamo una partita importante contro un grande club. I tifosi ci spingeranno».