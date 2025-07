Morte Diogo Jota, il Liverpool: «Siamo sconvolti, chiediamo privacy per la famiglia»

Il comunicato ufficiale del Liverpool dopo la tragica notizia della morte di Diogo Jota, attaccante portoghese. Tutti i dettagli

Il Liverpool Football Club ha espresso il proprio profondo sconforto e dolore in seguito alla tragica scomparsa di Diogo Jota, giovane attaccante portoghese di 28 anni. In un comunicato ufficiale, il club ha confermato che Jota è deceduto insieme al fratello André, anch’egli calciatore professionista, in un incidente stradale avvenuto in Spagna. La notizia ha colpito duramente l’intera famiglia del Liverpool, che ha voluto immediatamente manifestare vicinanza e rispetto per la memoria del giocatore e per il momento estremamente difficile che stanno attraversando i suoi cari. Nel messaggio ufficiale, il Liverpool ha chiesto a tutti di rispettare la privacy della famiglia, degli amici, dei compagni di squadra e dello staff di Diogo e André, mentre cercano di affrontare e accettare questa perdita così inaspettata e straziante. Il club ha inoltre sottolineato che, per il momento, non rilascerà ulteriori dichiarazioni, preferendo lasciare spazio al lutto e alla riflessione. Il Liverpool ha ribadito il proprio impegno nel fornire pieno supporto a chiunque fosse coinvolto, dimostrando la forte coesione e il senso di famiglia che caratterizzano la società. Questa drammatica notizia lascia un vuoto enorme nel mondo del calcio e nella squadra inglese, che perde non solo un giocatore di talento, ma anche una persona molto amata dentro e fuori dal campo.

MORTE DIOGO JOTA – «Il Liverpool Football Club è sconvolto dalla tragica scomparsa di Diogo Jota. Il club è stato informato che il 28enne è deceduto in seguito a un incidente stradale in Spagna, insieme al fratello Andre. Al momento il Liverpool FC non rilascerà ulteriori dichiarazioni e chiede che venga rispettata la privacy della famiglia, degli amici, dei compagni di squadra e dello staff di Diogo e Andre, mentre cercano di accettare una perdita inimmaginabile. Continueremo a fornire loro il nostro pieno supporto».