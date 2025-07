Morto Diogo Jota: il calciatore del Liverpool coinvolto in un incidente stradale, la ricostruzione

La terribile notizia della morte di Diogo Jota, attaccante portoghese del Liverpool, in un incidente stradale. Tutti i dettagli

Diogo Jota, noto calciatore portoghese del Liverpool di 28 anni, è tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto nella notte nella provincia di Zamora, in Spagna. Secondo quanto riportato da Marca, il grave sinistro si è verificato al chilometro 65 della A-52, in prossimità del comune di Palacios de Sanabria. Il veicolo su cui viaggiava Jota, accompagnato dal fratello André, anch’egli calciatore professionista di 26 anni, ha perso il controllo ed è uscito di strada. La situazione è rapidamente degenerata, con l’auto che è stata avvolta dalle fiamme. Testimoni oculari, intervenuti immediatamente e che hanno allertato il numero di emergenza 112, hanno riferito che il fuoco si è propagato anche alla vegetazione circostante, aggravando ulteriormente la scena.

Le autorità sono intervenute prontamente, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare Diogo Jota, che è deceduto sul posto. Nell’tragico incidente ha perso la vita anche il fratello André. La notizia ha sconvolto il mondo del calcio, soprattutto i tifosi del Liverpool, squadra nella quale Jota era una pedina fondamentale e apprezzata sia per le sue qualità tecniche che per il suo carattere. Diogo Jota, arrivato al club inglese con grandi aspettative, aveva saputo confermarsi tra i migliori attaccanti della Premier League, distinguendosi per velocità, fiuto del gol e capacità di creare occasioni. La tragica perdita di Jota lascia un vuoto non solo nel Liverpool, ma nell’intero panorama calcistico internazionale, con messaggi di cordoglio che arrivano da ogni parte del mondo sportivo.