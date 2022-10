Dionisi su Frattesi: «E’ rimasto con la volontà di rimanere…». Le parole del tecnico del Sassuolo

Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa anche di Davide Frattesi. Ecco le parole del tecnico del Sassuolo:

«Ha fatto un campionato in crescendo l’anno scorso, non ha ricominciato da dove ha finito, vuoi per le parole di mercato, ma alla fine è rimasto con la volontà di rimanere e le prestazioni lo dimostrano».