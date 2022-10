Dionisi su Sottil: «Grande impatto all’Udinese, ha dato la sua impronta»

Federico Dionisi, attaccante dell’Ascoli che in passato è stato allenato da mister Sottil, ha detto la sua sul tecnico dell’Udinese a Tmw

Federico Dionisi elogia così l’ex tecnico Sottil:

UDINESE – “Mi aspettavo un ottimo impatto anche con la Serie A, ma non era scontato, perché con il salto di categoria cambiano tante cose e non facile far subito fronte a tutto: ma non è una sorpresa. Il carisma e la voglia che lo contraddistinguono è riuscito a trasmetterli anche all’Udinese, ha dato subito la sua impronta”.