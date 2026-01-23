Connect with us

Serie A

Diretta gol Serie A LIVE: si parte con Inter Pisa

Published

16 minuti ago

on

By

Pio Esposito Inter Lecce 4

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 22esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 22esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

SEGUI LA DIRETTA LIVE DI INTER PISA

Formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino

