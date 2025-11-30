Serie A
Diretta gol Serie A: segui sintesi, tabellino, cronaca e live dei match della domenica. Alle 15 Pisa Inter, a seguire Atalanta Fiorentina (alle 18) e Roma Napoli alle 20.45
Diretta gol Serie A: segui sintesi, tabellino, cronaca e live dei match della domenica. Alle 15 Pisa Inter, a seguire Atalanta Fiorentina e Roma Napoli
Segui live con Calcionews24 la diretta gol Serie A della tredicesima giornata, con i match della domenica in campo nel pomeriggio italiano.
Apre le danze Pisa Inter alle 15 con la squadra di Chivu chiamata a ripartire dopo le due sconfitte consecutive tra Milan e Atletico Madrid. Avversaria, il Pisa di Gilardino, sorpresa in zona salvezza con 10 punti in classifica e al 17° posto.
Alle 18 si intrecciano i destini di Atalanta e Fiorentina, accumunate dal cambio in panchina e dalla voglia di ripartire dopo l’avvio complicato in stagione. Palladino prova a dare continuità alla vittoria esterna in Champions contro l’Eintracht; Vanoli, invece, cerca la prima vittoria in viola dopo la sconfitta europea in casa contro l’AEK.
Chiude la domenica il Derby del Sole, Roma Napoli. La piazza giallorossa sogna in grande sotto la guida di Gasperini, scivolata momentaneamente al secondo posto e chiamata a rispondere al successo del Milan per 1-0 contro la Lazio nel match di ieri, affrontando i campioni d’Italia in carica, terzi in classifica e chiamati a reagire alla presunta crisi con un successo che riporterebbe in vetta i partenopei, al pari punti dei rossoneri.
ROMA NAPOLI
Calcio d’inizio alle 20.45
ATALANTA FIORENTINA
Calcio d’inizio alle 18.00
PISA INTER: Calcio d’inizio alle 15
SEGUI PISA INTER LIVE SU INTERNEWS24
FORMAZIONI UFFICIALI
PISA (3-5-2): 22 Scuffet; 4 Caracciolo, 39 Albiol, 5 Canestrelli; 15 Touré, 36 Piccinini, 20 Aebischer, 6 Marin, 3 Angori; 9 Meister, 18 Nzola
A disposizione: 12 Nicolas, 34 Vukovic, 7 Leris, 8 Højholt, 10 Tramoni, 16 Buffon, 26 Coppola, 32 Moreo, 33 Calabresi, 42 Bettazzi, 72 Maucci, 94 Bonfanti, 99 Lorran.
Allenatore: Alberto Gilardino.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan. 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
Lecce Torino LIVE 2-1: accorciano i granata
Pagelle Lecce Torino: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita