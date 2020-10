Diritti TV Champions League: rinuncia la Rai, in corsa Amazon

Diritti tv Champions League: la Rai rinuncia alla corsa, mentre Amazon rimane in lista per acquistarli. Le ultime

La gara ai diritti tv di Champions League si intensifica. Come spiega Repubblica.it, la Rai avrebbe rinunciato volta ai diritti per la trasmissione delle partite della massima competizione europea per il triennio 2021-2024, come fece già nel triennio che ha portato all’edizione 2020/2021.

Resta invece in corsa la piattaforma online Amazon, che sarebbe pronto ad acquistare i diritti tv di alcune gare allargando dunque il bacino di utenza.