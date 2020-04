Diritti TV serie A, arriva l’ultimatum della Lega calcio: non ci sarà nessun tipo di dilazione per i contratti già firmati

La partita, come ben sappiamo, si gioca su più fronti. Uno di questi riguarda proprio i diritti televisivi, ma la Lega non vuole fare nessun tipo di sconto a Sky e DAZN, come riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport in edicola oggi.

Il nodo riguarda la fattura di maggio, da pagare per intero. Le TV chiedono uno sconto, ma la Lega ha già dato il proprio ultimatum: i pagamenti dovranno essere rispettati, altrimenti si andrà per vie legali.