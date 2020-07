Disastro Juventus: 18 punti persi in rimonta in Serie A

Con la sconfitta in rimonta contro l’Udinese, la Juventus mette tristemente a referto il diciottesimo punto perso in situazioni di vantaggio.

Un numero altissimo che nella Torino bianconera non si era mai visto nelle ultime nove stagioni di Serie A.

18 – La #Juventus ha perso 18 punti da situazione di vantaggio in questo campionato: record negativo per i bianconeri in Serie A nelle ultime nove stagioni. Distrazione.#UdineseJuventus pic.twitter.com/gz49Oh3HDk

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 23, 2020