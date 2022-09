Do You Remember? Il Napoli batte il Milan, lo scudetto all’Inter

La settima giornata di Serie A ha lanciato in vetta il Napoli dopo la vittoria sul Milan: non sempre una buona notizia per i partenopei…

É stato il big match della giornata numero 7: Milan Napoli ha visto la squadra di Spalletti trionfare a San Siro per 2-1. Sono 3 punti che collocano gli azzurri in testa alla classifica con l’Atalanta e che confermano il trend degli ultimi anni: è la terza volta di fila che il Napoli sconfigge il Milan in casa sua. E conoscendo certe pratiche scaramantiche, sapendo come poi sia andata a finire, c’era forse da augurarsi in un altro risultato.

Ma volendo proprio essere pignoli e andando a cercare la coincidenza perfetta tra la gara di oggi e una del passato, allora il tricolore è destinato all’Inter. In questi giorni si è parlato molto della somiglianza tra il Milan di Pioli e quello della stella. Ebbene, proprio quello con la stella sul petto appena cucita, nel 1979-80 perse con il Napoli 1-2 con la stessa evoluzione del punteggio registrata ieri. Tutto nel secondo tempo: Napoli avanti con Filippi; pareggio rossonero su autogol di Ferrario; gol del definitivo 1-2 di Marino. A fine campionato, lo scudetto andrà all’Inter, anche se oggi dalle parti di Simone Inzaghi è difficile pensarlo.

Rovesciando la prospettiva, però, le cose cambiano. L’Udinese non batteva l’Inter da 10 campionati. E 12 anni fa la sconfisse con lo stesso punteggio, 3-1, e dopo essere andata sotto. A fare la parte di Barella ci fu Stankovic. Poi Cristian Zapata, Di Natale e Domizzi capovolsero totalmente la situazione in un anno che alla fine vide festeggiare il Milan di Allegri.

Già, Allegri. Protagonista in negativo del primo storico Monza-Juventus, a favore di Raffaele Palladino, ex giocatore della Signora. Il grande inedito da copertina della settima giornata è questo. Un’altra prima volta è il successo del Lecce a Salerno: non era mai successo, così come l’Empoli – alla sua seconda vittoria a Bologna – non aveva mai vinto 1-0 al Dall’Ara.

Altro 0-1 in trasferta è quello dell’Atalanta all’Olimpico. I bergamaschi non sono nuovi a certe imprese, con la Roma sono riusciti 8 volte a conquistare l’intera posta. L’unico 0-1 è targato 1995-96 e lo ha firmato Christian Vieri su rigore, chissà se lo racconterà sulla sua Bobo Tv.

Infine, due passaggi di tempo recenti che somigliano decisamente molto. Lo Spezia è l’autentica bestia nera della Sampdoria: terzo confronto in Serie e terzo successo dei liguri di provincia. Un 2-1 come il primo ed esattamente come quello a decidere è stato Nzola: due anni fa dal dischetto, stavolta con un rigore in movimento.

Quanto a Torino-Sassuolo gli emiliani hanno riproposto il copione della vittoria del 2014-15: anche allora prevalsero di misura con rete in zona Cesarini di Floro Flores, anche se non proprio all’ultima azione com’è riuscito a fare Alvarez.