Do you remember? Inter Empoli 0-1, Skriniar rosso come Emre

Inter sconfitta con l’Empoli in inferiorità numerica, era già successo nel 2004: gol di Rocchi e rosso ad Emre

Ultima giornata del girone d’andata, anche in quel caso il mese di gennaio: era il 2004 ed è stato in quell’anno l’unico successo dell’Empoli a San Siro sull’Inter. Una beffa arrivata nei minuti di recupero ad opera di Tommaso Rocchi imbeccato da un numero a sensazione di Tavano, mentre stavolta Baldanzi ha colpito sì nella ripresa, ma attorno alla metà. Ma la coincidenza più incredibile non sta nel punteggio, bensì nella situazione d’inferiorità numerica. Anche allora, infatti, ci fu un’espulsione.

La parte di Skriniar la recitò il turco Emre, che protestò in maniera talmente prolungata con l’arbitro Paparesta da indurlo a virare il colore del cartellino da giallo a rosso. Unica e fondamentale differenza: il clima allo stadio. Non quello meteo, ma quello del popolo nerazzurro. Che stavolta si è goduto la meritata festa per la Supercoppa stravinta col Milan, mentre all’epoca lasciò lo stadio esponendo uno striscione di forte critica all’indirizzo di Massimo Moratti.