Do You Remember? Pioli, Allegri e Spalletti come Ancelotti

La quinta giornata di Serie A raccontata attraverso le coincidenze con il passato: ce la faranno i tecnici da Champions a imitare Ancelotti?

La Champions League inizia oggi con l’esordio di Milan e Juventus e tutti i tifosi delle due squadre si augurano che Pioli e Allegri imitino il grande Ancelotti e riportino un successo europeo. Per intanto, nel weekend, l’operazione di essere la versione attuale del Carletto di un tempo l’hanno fatta in campionato.

La coincidenza della sesta giornata che più merita la copertina è il derby di Milano terminato 3-2. Anche nell’anno dello scudetto di Ancelotti con il Diavolo – e il mister era campione d’Europa in carica proprio come oggi -, ovvero nella stagione 2003-04, Milan finì 3-2. E in modo ancora più clamoroso di quello di sabato scorso perché i nerazzurri andarono al riposo forti di un doppio vantaggio grazie a Stankovic e Cristiano Zanetti. Nella ripresa in due minuti Tomasson e Kakà portarono al pareggio e a 5 minuti dal termine il grande ex Seedorf firmò la rete della vittoria. Un copione alquanto godurioso per il popolo rossonero, che ha così rivissuto emozioni antiche grazie a Leao, Giroud e Maignan.

Anche Allegri si è riconnesso con un 1-1 ancelottiano. C’era il mister emiliano in panchina il 19 dicembre 1999 quando a Firenze Tudor portò in vantaggio la Juve, per poi essere rimontato da Batistuta. Tutto nel primo tempo, come tra Milik e Kouame. Mister dei viola era Trapattoni, che alla Juventus ha vissuto una vita.

Una coincidenza molto ravvicinata e precisa è quella del terzo big-match di giornata: Lazio-Napoli. L’esatta dinamica del risultato si è avuta nel 2018-19: vantaggio Lazio con Immobile, pareggio di Milik, intervallo e gol della vittoria di Insigne nella parte che sarà di Kvaratskheila. In panchina, a precedere Luciano Spalletti, manco a dirlo: anche in questo caso, Carlo Ancelotti.

Altri risultati da dejà vu: Spezia-Bologna 2-2 era già stato il verdetto di due anni fa, anche se in quel caso Barrow fallì il punto della vittoria su rigore al minuto 96. Mentre Verona-Sampdoria aveva nel passato un unico successo per 2-1, risalente al 1985-86, quando i gialloblu scendevano in campo con lo scudetto sulla maglia.

Per il resto, tanti inediti. Ovviamente Monza-Atalanta, primo derby lombardo in Serie A tra le due squadre. La Salernitana al terzo incontro con l’Empoli conferma che non lo ha ancora battuta. Il Torino per la prima volta piega il Lecce per 1-0. Infine, il risultato più clamoroso di tutti: il 4-0 dell’Udinese sulla Roma è la vittoria più macroscopica della storia dell’incontro a favore dei friulani, che restituiscono ai giallorossi altrettanto punteggio verificatosi 3 anni, uno 0-4 che determinò l’esonero di Igor Tudor. Da Marsiglia, dove oggi è in testa insieme al Psg, se la sarà goduta pure lui…