Do you Remember? Salernitana, le disfatte all’Olimpico sono finite

Con la vittoria di ieri la Salernitana mette la parola fine ai precedenti sfavorevoli all’olimpico contro la Lazio

I precedenti di Lazio-Salernitana erano tutti a favore dei padroni di casa. E ieri, quando si è andati all’intervallo con la Lazio avanti 1-0, è possibile che un brivido lungo la schiena sia corso a Nicola e a ogni giocatore. Perché la Storia parlava chiaro: 3-1 nel 1948; 6-1 nel 1999; 3-0 nella partita dell’anno scorso, dove per la verità il quadro era peggiore perché dopo 45 minuti Immobile e Pedro avevano già indirizzato la gara in maniera precisa.

Un parziale di 12 gol a 2, difficile essere ottimisti, al quale andava aggiunta la rete di Zaccagni. E, invece, è stato proprio un ex laziale come Candreva ad aprire una nuova prospettiva, che poi Fazio e Dia si sono incaricati di avverare. Magari non per sempre, ma stavolta si può dire: le disfatte all’Olimpico per la Salernitana sono finite.