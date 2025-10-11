Dodo Fiorentina: rinnovo sempre più vicino grazie anche al Decreto Crescita

Dodo Fiorentina, rinnovo di contratto sempre più vicino: i dettagli e il ruolo del Decreto Crescita. Le ultimissime

La Fiorentina è pronta a blindare uno dei suoi giocatori più importanti: Dodô, terzino destro brasiliano classe 1998, arrivato a Firenze nell’estate del 2022 dallo Shakhtar Donetsk. Dopo un avvio complicato a causa di un grave infortunio al ginocchio, il laterale verdeoro è tornato a pieno regime e si è imposto come pedina fondamentale nello scacchiere di Pioli, attuale tecnico viola.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club gigliato è vicino a trovare l’accordo per il rinnovo di contratto del difensore, che attualmente ha un’intesa fino al 2027. L’obiettivo della società è prolungare ulteriormente la permanenza del giocatore, garantendosi così stabilità su una fascia che negli ultimi anni ha visto diversi cambi di interpreti.

Il ruolo del Decreto Crescita

Un elemento determinante nella trattativa è rappresentato dal Decreto Crescita, la normativa che consente alle società italiane di usufruire di agevolazioni fiscali sugli stipendi dei calciatori stranieri. Grazie a questo strumento, la Fiorentina può proporre a Dodô un ingaggio competitivo senza gravare eccessivamente sul bilancio, rendendo più semplice la chiusura dell’accordo.

La centralità di Dodô nel progetto viola

Il terzino brasiliano, noto per la sua spinta offensiva e la capacità di coprire l’intera corsia, è diventato un punto di riferimento per la squadra. La sua crescita costante, unita alla giovane età, lo rende un profilo ideale per il progetto a medio-lungo termine della Fiorentina, che punta a consolidarsi stabilmente nelle zone europee della classifica di Serie A.

Le prospettive future

Il rinnovo di Dodô rappresenterebbe un segnale forte da parte della dirigenza viola, intenzionata a trattenere i suoi talenti migliori e a costruire una rosa competitiva attorno a giocatori chiave. Dopo le partenze eccellenti degli ultimi anni, la società vuole invertire la tendenza e dare continuità tecnica al progetto.

In attesa dell’annuncio ufficiale, l’accordo sembra ormai a un passo. La Fiorentina e Dodô sono pronti a proseguire insieme, con l’obiettivo di crescere ancora e riportare il club a competere stabilmente in Europa.