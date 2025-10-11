Fiorentina, caos sui risultati! Tuttavia sta brillando De Gea. Ecco perché - Calcio News 24

De Gea, numeri da fuoriclasse: la Fiorentina si gode il suo portiere decisivo

In questo inizio di stagione 2025-26, David De Gea si sta confermando come uno dei portieri più decisivi d’Europa. La Fiorentina può ritenersi più che soddisfatta della scelta fatta in estate, quando ha deciso di puntare su un estremo difensore di enorme esperienza internazionale. I numeri parlano chiaro: De Gea è uno dei migliori nel suo ruolo in tutti i top 5 campionati europei, e il suo impatto sulla squadra viola è stato immediato e tangibile.

Il dato che più impressiona è quello relativo ai cosiddetti “gol evitati”, un indicatore che tiene conto della qualità delle conclusioni affrontate da un portiere e calcola quante reti avrebbe dovuto subire in base alla pericolosità dei tiri. Prima della sfida contro la Roma, De Gea guidava questa speciale classifica con 0,68 gol evitati ogni 90 minuti, risultando il migliore in Europa. Dopo la partita contro i giallorossi il dato è leggermente calato a 0,45, ma lo spagnolo rimane saldamente tra i portieri più performanti del continente.

Grazie agli interventi decisivi di De Gea, la Fiorentina ha incassato soltanto 8 gol in 6 partite, contro un valore atteso di oltre 10,6 reti. In altre parole, senza le sue parate, la squadra di Italiano avrebbe con ogni probabilità subito almeno tre gol in più. Una differenza che può fare la differenza tra una stagione mediocre e una da protagonisti.

E nonostante la difesa viola non sia tra le più solide del campionato, De Gea continua a garantire sicurezza e leadership. Affronta una media di 4,67 tiri in porta a partita, un valore che aveva raggiunto solo nel 2010-11 con l’Atlético Madrid e nel 2021-22 con il Manchester United, ovvero in contesti estremamente impegnativi. Finora ha compiuto 20 parate su 27 tiri in porta, escludendo rigori e salvataggi da parte dei compagni, dimostrando riflessi e tecnica ancora di altissimo livello.

La Fiorentina, che punta a un ruolo da protagonista in Serie A e nelle coppe, ha trovato in De Gea una colonna portante. Se i viola riusciranno a migliorare nella fase difensiva, con un portiere così tra i pali, tutto sarà possibile.