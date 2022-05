Donnarumma eletto miglior portiere della Ligue 1. L’estremo difensore del PSG ha parlato anche del suo futuro

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha vinto il premio come miglior portiere della Ligue 1 dopo aver vinto il campionato con il suo PSG. Di seguito le sue parole:

«Sono molto contento. Ringrazio i miei compagni: abbiamo fatto tutti una grande stagione. Per me comunque non è stato molto semplice, perché è stata la mia prima stagione a Parigi. Ho vinto il mio primo campionato e spero di vincerne altri”. E sul futuro, ha detto: “Non credo che andrà così anche il prossimo anno (in riferimento alla concorrenza con Keylor Navas, ndr). Credo che il club farà delle scelte. Con Keylor abbiamo un rapporto molto buono. Abbiamo capito la situazione, ma non è stato semplice neanche per lui»