Donnarumma Juve, il futuro al PSG è in bilico! Rottura sul rinnovo e due top club ora fanno sul serio. Le ultime

Donnarumma Juve, adesso il futuro al PSG è in bilico! Rottura sul rinnovo del portiere e due top club ora fanno sul serio. Le ultimissime

Il futuro di Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999 e protagonista nella vittoria della Champions League 2024/25, appare sempre più incerto. Il Paris Saint-Germain ha infatti deciso di puntare su Lucas Chevalier, estremo difensore francese nato nel 2001 e prelevato dal Lille, segnando una svolta significativa nella gestione del reparto portieri.

La scelta del club parigino, guidato dal tecnico Luis Enrique, rappresenta un chiaro segnale: Donnarumma non è più al centro del progetto. Il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2026, è fermo da mesi. L’offerta presentata dal PSG è stata giudicata al ribasso rispetto agli standard dell’ex Milan, che ha espresso malcontento per il trattamento ricevuto, nonostante il ruolo decisivo nella conquista del titolo europeo.

Mercato: City, Bayern e Chelsea monitorano la situazione

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Manchester City è tra i club più interessati. Pep Guardiola, allenatore catalano noto per la sua attenzione ai dettagli tattici, è da tempo estimatore di Donnarumma. Sebbene in passato abbia optato per profili diversi tra i pali, non esclude un’eventuale operazione qualora si aprisse uno spiraglio. La valutazione del cartellino, stimata tra i 25 e i 30 milioni di euro, potrebbe rappresentare un ostacolo, ma il City resta vigile.

Anche il Bayern Monaco, già interessato a gennaio, potrebbe tornare alla carica. Il Chelsea, invece, non ha ancora approfondito il dossier, ma segue con attenzione gli sviluppi.

Ipotesi Serie A: suggestiva ma complessa

Un ritorno in Italia appare al momento improbabile. L’unica possibilità concreta sarebbe un trasferimento a parametro zero nel 2026, ma gli elevati costi d’ingaggio rendono difficile l’operazione per i club di Serie A, inclusa la Juventus.

Il PSG si trova ora davanti a una scelta delicata: trattenere Donnarumma come vice-Chevalier rischia di svalutare il giocatore, mentre una cessione a prezzo ridotto comporterebbe una perdita economica. I prossimi giorni saranno cruciali per definire il destino di uno dei portieri più ambiti del panorama internazionale.