Donnarumma scaccia il mercato: «Sempre stato tifoso del Milan»

Il portiere del Milan Donnarumma ha scacciato le voci di mercato giurando amore ai colori rossoneri

Gianluigi Donnarumma ha risposto alle numerose domande poste dai tifosi del Milan e ha colto l’occasione per giurare amore ai colori rossoneri: «Per me significano tanto perché sono cresciuto qui, sono sempre stato tifoso del Milan e non posso fare altro che dare tutto me stesso per questa maglia».

«Il primo obiettivo è quello della società e che ci poniamo all’inizio della stagione, quello personale è di dare sempre il massimo e cercare di prendere meno gol possibili», ha concluso il portiere.