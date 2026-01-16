Douglas Costa Chievo Verona, è fatta! L’ex Juve ha firmato. Intesa definita con contratto fino a giugno

Douglas Costa Chievo Verona, ora è ufficiale: accordo raggiunto e contratto valido fino a giugno. I dettagli

Uno dei colpi più sorprendenti del calcio dilettantistico è diventato realtà: Douglas Costa ha firmato con il Chievo. L’ex attaccante della Juventus, oggi 35enne, ha accettato un contratto di sei mesi con il club veneto. L’accordo verbale era stato raggiunto nella giornata di giovedì 15 gennaio e mancavano soltanto le firme per rendere ufficiale l’operazione. Lo riporta Di Marzio.

La sottoscrizione del contratto è arrivata direttamente dal Brasile. L’intesa prevede un accordo fino a giugno 2026, dopodiché il brasiliano si trasferirà all’Al-Ittifaq, dove ritroverà Mario Balotelli per i due anni successivi. Nel frattempo, il Chievo sta lavorando per portarlo in Italia il prima possibile: si è tentato di averlo già per il match del weekend contro il Milan Futuro, ma i tempi risultano molto stretti. Più realistico un arrivo tra giovedì e venerdì della prossima settimana.

Quel che è certo è che l’operazione è autentica e ormai definitiva. Il Chievo ha concretizzato un colpo che fino a poco tempo fa sembrava pura fantasia, frutto di una pianificazione iniziata dal proprietario Pietro Laterza e portata avanti fino alla firma da Andrea Fulco. Ora non ci sono più dubbi: Douglas Costa vestirà la maglia del Chievo e giocherà in Serie D.

COMUNICATO – “La società A.C. CHIEVOVERONA comunica di aver definito

l’accordo con il giocatore Douglas Costa fino al termine della stagione.

Svincolato, dopo l’ultima esperienza con l’FC Sydney, l’atleta ha sottoscritto un contratto con

il ChievoVerona che lo legherà al club gialloblù, entrando così a far parte della famiglia

clivense.

Il calciatore brasiliano classe ’90 è un esterno offensivo di grande esperienza

internazionale, noto per velocità, tecnica e capacità di incidere nell’uno contro uno.

Nel corso della carriera Douglas Costa ha maturato un solido bagaglio di esperienze

internazionali, affermandosi allo Shakhtar Donetsk e vestendo successivamente le maglie di

Bayern Monaco e Juventus, con cui ha disputato campionati di vertice e la Champions

League. Ha inoltre rappresentato la Seleção, la Nazionale brasiliana, partecipando a

competizioni mondiali e costruendo un palmarès che attesta la sua attitudine a competere in

contesti vincenti.

L’esterno d’attacco porta al Chievo esperienza, qualità e mentalità maturate ai massimi livelli,

rappresentando un valore tecnico aggiunto per la squadra.

“Questo acquisto dimostra la volontà del club di continuare a costruire con ambizione e serietà – afferma il presidente Pietro Laterza – Siamo convinti che la presenza di un profilo come Douglas Costa possa dare prestigio al Chievo e all’intero campionato di Serie D ”.

Il ChievoVerona accoglie Douglas Costa nella famiglia gialloblù, certi che la sua esperienza,

il suo talento e la sua personalità sapranno lasciare il segno dentro e fuori dal campo.”.

