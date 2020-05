Douglas Costa: «Stop del calcio situazione difficile, spero torni presto»

Le dichiarazioni di Douglas Costa, attaccante brasiliano in forza alla Juventus, sulla possibile ripresa della Serie A

Douglas Costa ha dato la possibilità ai propri fan di porgli delle domande su Instagram, alle quali ha risposto con delle stories. Un tifoso gli ha domandato se gli mancasse il calcio dopo lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus.

L’attaccante della Juventus ha replicato così:«È una situazione difficile ma spero che torni presto». I bianconeri non scendono in campo in Serie A dallo scorso 8 marzo, quando superarono 2-0 l’Inter.