Douglas Luiz Juventus, addio a fine stagione? La dirigenza bianconera ha un piano preciso: i dettagli

Douglas Luiz Juventus, centrocampista ai saluti? La dirigenza della Vecchia Signora ha un piano: i dettagli e le ultimissime sul brasiliano

Douglas Luiz sembra sempre più destinato a lasciare la Juventus nella prossima sessione estiva di mercato. Secondo Tuttosport, le possibilità di una sua partenza stanno crescendo.

Il club bianconero potrebbe sfruttare l’ex centrocampista dell’Aston Villa, ancora apprezzato in Premier League nonostante una stagione difficile, come pedina di scambio per raggiungere alcuni obiettivi in Inghilterra. Tra questi, non solo Sandro Tonali, ma anche Rasmus Højlund resta sotto osservazione.